Berlin Regionalligist Verl schafft die nächste Sensation. Torhüterdrama in Kaiserslautern. Werder gegen Heidenheim ohne Probleme.

RB feiert Kantersieg in Wolfsburg – Kiel nach Elfmetern raus

Bundesligist RB Leipzig ist mit einem Kantersieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und hat dem VfL Wolfsburg die erste Pflichtspielniederlage der Saison beigebracht. Die Leipziger Profis antworteten mit einem beeindruckenden 6:1 (1:0) in Wolfsburg auf die jüngste Kritik von Sportdirektor Markus Krösche und Trainer Julian Nagelsmann, die Wölfe indes hatten im Pokal nie höher verloren.

Nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg hatten Krösche und Nagelsmann der Leipziger Mannschaft Defizite in den Bereichen Zweikampfhärte und Kampfgeist attestiert, dies nahm sich das Team offenbar zu Herzen: Schon dem Eigentor von Jeffrey Bruma (13.) ging großer Einsatz von RB-Kapitän Willi Orban voraus.

In der zweiten Hälfte schlug der Champions-League-Teilnehmer die Wölfe mit seinem gefürchteten Umschaltspiel: Timo Werner legte für Marcel Sabitzer (55.) und Emil Forsberg (58.) auf, Konrad Laimer (61.) und Werner (68./88.) erhöhten auf 6:0, ehe Wout Weghorst (89.) der Ehrentreffer gelang. 1:6 hatte Wolfsburg im DFB-Pokal zuvor nur bei Bayern München (2013) und bei Eintracht Frankfurt (1989) sowie gegen den 1. FC Köln (1991) verloren.

Bremen gegen Heidenheim ohne Probleme

Ohne große Probleme konnte sich Werder Bremen gegen Zweitligist Heidenheim behaupten. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Einen souveränen Sieg feierte auch Werder Bremen, der Halbfinalist der Vorsaison berauschte sich beim 4:1 (4:1) gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim über 45 Minuten am eigenen Power-Fußball. Bremen machte schon in den ersten 20 Minuten klar, dass eine Wiederholung des Pokal-Aus gegen den damaligen Drittligisten Heidenheim (2011) keine Option war.

Milot Rashica (5.) mit seinem fünften Pokal-Treffer in fünf Spielen nacheinander, Leonardo Bittencourt (11.) und Davy Klaassen (18.) sorgten für drei schnelle Tore. Marco Friedl (41.) erhöhte auf 4:0, Heidenheims Klub-Ikone Marc Schnatterer (45+1.) verkürzte per Handelfmeter.

Augsburg-Schreck Verl feiert gegen Kiel nächste Sensation

Der SC Verl hat als zweiter Regionalligist überrascht und nach einem Elfmeter-Krimi das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Ostwestfalen bezwangen den Zweitligisten Holstein Kiel nach neun Runden im Elfmeterschießen mit 8:7 und zogen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Runde der letzten 16 ein. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Zum Helden im Elfmeterschießen wurde Torhüter Robin Brüseke, der die Schüsse von Emmanuel Iyoha und Phil Neumann parierte. Das 20 Jahre alte Eigengewächs Jan Schöppner verwandelte entscheidend.

Verl hatte in der ersten Runde Bundesligist FC Augsburg 2:1 besiegt. 1980 hatten die Ostwestfalen schon einmal die 3. Runde erreicht, diese wurde damals aber mit 32 Mannschaften ausgespielt. Die enttäuschenden Kieler verpassten den sechsten Einzug ins Achtelfinale den zweiten in Folge.

U21-Nationalspieler Janni Serra hatte Kiel in Führung gebracht (13.). Nico Hecker (45.+1) war für die Ostwestfalen aus Verl erfolgreich, die zuvor den Erstligisten FC Augsburg mit 2:1 ausgeschaltet hatten und neben dem am Dienstag gegen Bundesligist Köln erfolgreichen 1. FC Saarbrücken einziger Viertligist in der zweiten Runde waren.

Torhüterdrama in Kaiserslautern

Ins Achtelfinale zog zudem Drittligist 1. FC Kaiserslautern ein, der eine dramatische Partie gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg ebenfalls im Elfmeterschießen mit 6:5 (2:2, 2:2, 1:1) gewann. Den letzten Treffer im Elfmeterschießen erzielte Kaiserslauterns Andri Runar Bjarnason. FCK-Keeper Lennart Grill parierte im Anschluss den Versuch von Tim Handwerker.

Die Torhüter schrieben vor 21 714 Zuschauern die Geschichten des Spiels: Weil sich Nürnbergs Keeper Patric Klandt verletzte, als das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war, musste Enrico Valentini nach 116 Minuten zwischen die Pfosten. Einen Elfmeter parierte er jedoch nicht.

Fast wäre zuvor Grill zur tragischen Figur des Spiels geworden. Der U21-Nationalkeeper übersah in der 89. Minute den hinter ihm lauernden Michael Frey, der ihm den Ball vom Fuß nahm und zum 2:2 ins leere Tor schob. Zwei Elfmetertore von Timmy Thiele (8./74.) brachten die Pfälzer zuvor jeweils in Führung. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Lukas Jäger (15.) erzielt.

Die Pfälzer ziehen damit erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder ins Achtelfinale des Pokalwettbewerbs ein und sind in diesem Jahr der letzte verbliebene Drittligist. Nürnberg scheiterte letztmals vor drei Jahren in der 2. Runde.