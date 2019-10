Zverev muss jetzt wohl Federer aus dem Weg räumen

Das Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals in London wird für Alexander Zverev zu einem Zitterspiel.

Zwar sprang Deutschlands bester Tennisspieler durch seinen Halbfinal-Einzug beim Turnier in Peking im aktuellen Ranking für den Saisonabschluss auf den achten Platz und wäre damit für das Event in der britischen Hauptstadt Mitte November qualifiziert. Doch der Vorsprung auf die Konkurrenten ist minimal, so dass Zverev auch in dieser Woche in Shanghai weit kommen muss, um sich die Chance auf London zu erhalten.

Zverev vergibt in Peking drei Satzbälle

Im vergangenen Jahr gewann Zverev die Veranstaltung der acht besten Profis des Jahres durch einen Finalsieg gegen Novak Djokovic und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. "London ist das Ziel", hatte Zverev nach seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open Anfang September mit Blick auf den Rest des Jahres gesagt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zverev schwänzt Daviscup und spielt in Stierkampf-Arena

Zverev posiert in Bayern-Trikot – und rechtfertigt sich

In Peking versäumte es der 22-Jährige, einen noch größeren Sprung zu machen, weil er am Sonnabend im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas seine Chancen nicht nutzte. Beim 6:7 (6:8), 4:6 vergab Zverev im Tiebreak des ersten Durchgangs gleich drei Satzbälle. Im zweiten Abschnitt kämpfte er sich nach einem 1:5-Rückstand zwar noch einmal auf 4:5 heran und wehrte drei Matchbälle des Griechen ab. Doch dann holte sich Tsitsipas den Sieg – und Zverev zertrümmerte aus Frust seinen Schläger.

Shanghai: Schon im Achtelfinale droht Federer

Im Finale musste sich der Grieche aber dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 4:6, 1:6 geschlagen geben. Thiem hatte sich bereits durch den Finaleinzug als fünfter Spieler nach Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew für London qualifiziert.

In Shanghai hat Zverev zum Auftakt ein Freilos. Im Achtelfinale der mit 8,3 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung könnte es dann aber schon zu einem Duell mit Roger Federer kommen, mit dem er unlängst noch zusammen den Laver Cup gewonnen hat. Die Formkurve bei Zverev zeigt also nach oben. Aber ob das für London reicht, werden erst die nächsten Wochen zeigen.

Alexander Zverevs Karriere in Bildern:

Alexander Zverev – Impressionen einer Tenniskarriere