Europa League – der VfL Wolfsburg fliegt ohne Mehmedi

Der VfL Wolfsburg ist wieder in Europa unterwegs: Am Mittwoch ging es fast pünktlich um kurz nach 13 Uhr vom Flughafen Braunschweig aus zum Auswärtsspiel in der Europa League zum französischen Vertreter AS Saint-Étienne. Nicht mit an Bord des Fliegers war Admir Mehmedi. Der Offensivspieler des...