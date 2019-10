Champions League: Real Madrid zittert sich gegen Brügge zum Remis

Real Madrid hat die zweite Niederlage in der Champions League mit großer Mühe abgewendet. Zwei Wochen nach der herben 0:3-Auftaktniederlage bei Paris Saint-Germain kamen die Königlichen gegen den FC Brügge nur zu einem 2:2 (0:2).

Emmanuel Bonaventure brachte die Gäste im Stadion Santiago Bernabéu mit zwei Treffern (9. und 39. Minute) in Führung. Real-Kapitän Sergio Ramos gelang nach 55 Minuten der Anschlusstreffer, Casemiro traf kurz vor dem Abpfiff nach Vorlage von Nationalspieler Toni Kroos zum Ausgleich (85.).

Real-Coach Zinédine Zidane verzichtete auf den Ex-Bayern-Spieler James sowie den Waliser Gareth Bale. Die umständlich agierenden Madrilenen verzeichneten zwar ein Übergewicht an Torschüssen, doch die Gäste waren effektiver. Bonaventure verwertete die insgesamt dritte Chance der Belgier zum zweiten Treffer.

Kroos legt Casemiros Ausgleichstreffer auf

Zur Halbzeitpause musste der an den Gegentoren schuldlose belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois aufgrund von Magenproblemen ausgewechselt werden, für ihn kam Alphonse Aréola. Die Madrilenen erhöhten das Tempo und witterten nach dem Treffer von Ramos, der nach Videobeweis gegeben wurde, wieder Morgenluft. Fünf Minuten vor dem Ende spielte den Gastgebern der Platzverweis von Kapitän Ruud Vormer wegen groben Foulspiels in die Karten. Mit dem nächsten Angriff erzielte Casemiro nach einem starken Freistoß von Kroos den umjubelten Ausgleich.

Im zweiten Spiel des Vorabends gewann Schachtjor Donezk dank eines Last-Minute-Treffers von Manor Solomon (90.+5) bei Atalanta Bergamo mit 2:1 (1:1). Der deutsche Mittelfeldspieler Robin Gosens wurde bei den Italienern, die in San Siro in Mailand ihre Heimspiele in der Königsklasse austragen, in der 57. Minute eingewechselt.