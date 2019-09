Bayern erobern Tabellenspitze - BVB fällt zurück

Berlin. Der FC Bayern München hat RB Leipzig an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga abgelöst. Der Rekordmeister gewann am sechsten Spieltag beim Aufsteiger SC Paderborn mit 3:2 und profitierte von der überraschenden 1:3-Niederlage der Sachsen gegen den FC Schalke 04. Borussia Dortmund spielte am Abend gegen Werder Bremen nur 2:2 und fiel zurück. Borussia Mönchengladbach gewann 3:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen ebenfalls 3:0 beim FC Augsburg. Der VfL Wolfsburg holte ein 1:0 beim FSV Mainz 05.

