Ob es Rekordweltmeister Tony Martin noch einmal auf das Podest schafft, ist eher fraglich. Foto (Archiv): Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Wire

Harrogate Zum WM-Auftakt gibt es eine Premiere. Ein Mixed-Mannschaftszeitfahren wurde vom Weltverband neu ins Programm genommen. Aus deutscher Sicht womöglich eine gute Wahl, denn die Chancen auf eine Medaille sind in diesem Wettbewerb vielleicht am größten.

Martin und Co. hoffen auf Medaille zum WM-Auftakt

Mit einem neuen Wettbewerb starten die Straßenrad-Weltmeisterschaften heute in der englischen Region Yorkshire.

Im Mixed-Teamzeitfahren dürfte die deutsche Mannschaft auch die besten Medaillenaussichten haben. Ansonsten sind die Erwartungen nach dem Ausfall von Maximilian Schachmann eher gering. Denn Ex-Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist angeschlagen und John Degenkolb von seiner Bestform ein gutes Stück entfernt.

FAVORITEN: Im Einzelzeitfahren dürften der in bestechender Form fahrende Vuelta-Champion Primoz Roglic (Slowenien) und Titelverteidiger Rohan Dennis (Australien) die besten Chancen haben. Ob es Rekordweltmeister Tony Martin noch einmal auf das Podest schafft, ist eher fraglich, zumal er mit schweren Sturzverletzungen von der Spanien-Rundfahrt kam. Im Straßenrennen sind die Klassikerspezialisten favorisiert, insbesondere der französische Tour-Held Julian Alaphilippe, der dreimalige Weltmeister Peter Sagan (Slowakei), Belgiens Altstar Philippe Gilbert oder der niederländische Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel. Bei den Frauen ist die Übermacht der niederländischen Mannschaft wohl kaum zu brechen. Die Stärke der Oranje-Frauen könnte auch im Mixed-Teamzeitfahren den Ausschlag geben.

DEUTSCHE: Martin soll es in den Zeitfahren noch einmal richten. Optimal war seine Vorbereitung mit der harten Vuelta und dem schweren Sturz aber nicht. Im Straßenrennen gibt es keinen echten Kapitän, nachdem Hoffnungsträger Maximilian Schachmann passen musste. Für Sprintstar Pascal Ackermann könnte der Kurs zu schwer sein. John Degenkolb fährt indes seit rund sieben Monaten einem Sieg hinterher. Bei den Frauen ist mit Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer immer zu rechnen. Teamkollegin Lisa Klein hat in den letzten Jahren einen guten Sprung gemacht.

ABSAGEN: Der Großteil der Rundfahrer-Stars hat bereits abgewunken. Weder Tour-de-France-Champion Egan Bernal, noch Giro-Sieger Richard Carapaz oder Italiens Altmeister Vincenzo Nibali sind in Harrogate am Start. Zu aussichtslos sind die Chancen auf einen Sieg, zumal der Parcours im Straßenrennen ganz auf die Klassiker-Experten zugeschnitten ist. So hat auch Deutschlands Tour-Star Emanuel Buchmann auf die Reise nach England verzichtet.

PREMIERE: Erstmals wird bei den Weltmeisterschaften ein Mixed-Mannschaftszeitfahren ausgetragen. Der Wettbewerb löst das Teamzeitfahren der Profirennställe ab. Jeweils drei Männer und drei Frauen gehen als Team an den Start. Zunächst wird die Zeit der Männer über eine Distanz von 14 Kilometern genommen, dann sind die Frauen dran. Für die deutsche Mannschaft sind die Chancen auf eine Top-Platzierung gar nicht mal schlecht. Bei der EM sprang bereits Bronze heraus, und nun kommen bei der WM Martin und Nils Politt als weitere Verstärkung hinzu.

AUSTRAGUNGSORT: Erstmals seit 1982 ist die WM wieder in Großbritannien zu Gast. Die Entscheidungen fallen allesamt in Harrogate, wo 2014 Marcel Kittel zum Tour-Auftakt ins Gelbe Trikot gesprintet ist. Die große Radsport-Begeisterung in der Region Yorkshire hat damals großen Eindruck hinterlassen.