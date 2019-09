Fußball: Bayern München mit deutlichem Sieg an die Spitze

Berlin. Der FC Bayern München hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Am 5. Spieltag kam der Rekordmeister gegen Aufsteiger 1. FC Köln zu einem deutlichen 4:0-Erfolg. Dagegen verpasste der SC Freiburg durch ein 1:1 gegen den FC Augsburg die Übernahme der Spitzenposition. Zur Spitzengruppe gehört auch Bayer Leverkusen durch einen 2:0-Sieg über den 1. FC Union Berlin. Am Tabellenende konnte Hertha BSC mit dem ersten Erfolg in der Liga beim 2:1 über den SC Paderborn den letzten Platz verlassen.

