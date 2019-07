James-Bond-Darsteller Daniel Craig trifft an der Rennstrecke ein.

Valtteri Bottas (2.v.r) führte das Feld zu Beginn des Rennens an.

Sebastian Vettel (r) und Max Verstappen kollidierten in der 38. Runde.

Crash von Vettel in Silverstone - Hamilton gewinnt

Silverstone Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut. Hamilton verwies vor seinem Heimpublikum den zweiten Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas auf den zweiten Platz.

Der englische Mercedes-Pilot ist nun mit sechs Erfolgen Rekordsieger des Großen Preises von Großbritannien.

Sebastian Vettel erlebte beim zehnten Saisonlauf das nächste Debakel, als er mit seinem Ferrari in der 38. Runde in den Red Bull von Max Verstappen krachte. Der Deutsche demolierte seinen Wagen, erhielt für das Manöver eine Zehn-Sekunden-Strafe und schleppte sich am Ende des Feldes ins Ziel. Vettels Teamkollege Charles Leclerc wurde Dritter.