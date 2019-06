Zurück im 96-Tor: Ron-Robert Zieler beim Trainingsauftakt in Hannover.

Beim ersten Training schon dabei: Zieler wieder in Hannover

Hannover Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler wechselt vom VfB Stuttgart zu Hannover 96. Der Weltmeister von 2014 stand beim Vorbereitungsstart der Niedersachsen am Montagnachmittag schon auf dem Platz und bekommt einen Vierjahresvertrag.

Zieler, der bereits zwischen 2010 und 2016 für Hannover spielte, ist der erste Neuzugang in diesem Sommer beim Bundesliga-Absteiger Hannover. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

"Ich hatte unterschiedliche Optionen, habe mich aber ganz klar und bewusst für den Wechsel nach Hannover entschieden. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, hierher zurückzukehren, stand für mich sofort fest, dass ich das machen möchte", sagte der 30-jährige Zieler laut Mitteilung der 96er.

Das 96-Team startete am Montagnachmittag unter dem neuen Trainer Mirko Slomka in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Slomka und Zieler hatten bereits bis 2013 gemeinsam bei 96 gearbeitet. Damit dürften entweder Michael Esser oder Philipp Tschauner die Niedersachsen noch verlassen. Am bisherigen Stammkeeper Esser soll zuletzt unter anderem Bundesligist Fortuna Düsseldorf interessiert gewesen sein.

Zieler ist nach den Ex-Nationalspielern Christian Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck der vierte bisherige Stammspieler, der Hannovers Mitabsteiger Stuttgart verlässt. Der Profi ist aber der erste, der trotz noch laufenden Vertrages geht. Zieler kam 2017 nach einem Jahr bei Leicester City zum VfB.

Indes steht Noah Joel Sarenren Bazee in Hannover vor dem Abschied. Der 22 Jahre alte Offensivspieler fehlte beim Trainingsauftakt und soll laut Medienberichten zum FC Augsburg wechseln. "Wir verhandeln da mit einem anderen Club über seinen Abgang", bestätigte Slomka lediglich.