Vettel Schnellster im Abschlusstraining - Hamilton Dritter

Montréal Sebastian Vettel ist im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen von Kanada die Bestzeit gefahren. Der deutsche Ferrari-Star verwies in der einstündigen Einheit vor der Qualifikation seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf Platz zwei.

Vettel lag mit seiner schnellsten Runde 0,139 Sekunden vor dem Monegassen. Weltmeister Lewis Hamilton wurde in seinem Mercedes bei einem Rückstand von 0,393 Sekunden Dritter. Für Renault-Fahrer Nico Hülkenberg reichte es auf dem Circuit Gilles Villeneuve nur zu Position elf.

Vettel konnte in der vergangenen Saison den Grand Prix von Kanada für sich entscheiden. Der Heppenheimer wartet aber schon seit August 2018 auf einen Rennsieg. In der WM-Wertung hat der viermalige Weltmeister schon 55 Punkte Rückstand auf Hamilton, der insgesamt sechsmal in Montréal gewinnen konnte.