Minimalziel Olympia: DFB-Frauen voller Tatendrang zur WM

Frankfurt/Main Jetzt geht es endlich los. Am Montag haben sich die deutschen Fußball-Frauen auf den Weg zur WM in Frankreich gemacht. Die Bundestrainerin hat für die Endrunde ein klares Ziel formuliert.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tankte bei einem Familientag im heimischen Garten noch einmal Kraft, Kapitänin Alexandra Popp lud den Akku bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund auf.

Nach einem freien Wochenende brachen Deutschlands Fußball-Frauen ausgeruht und voller Tatendrang zu ihrer "Tour de France" auf. "Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht", sagte Voss-Tecklenburg vor dem Abflug zur Weltmeisterschaft in Frankreich.

Nach dem Treffen in einem Frankfurter Nobel-Hotel ging es für die DFB-Delegation mit einer Chartermaschine nach Rennes, wo für den Olympiasieger am kommenden Samstag das Auftaktspiel in der Gruppe B gegen China ansteht. "Das ist eine physisch starke Mannschaft, die erst einmal bespielt werden muss. Da müssen wir viel auf den Platz bringen", sagte Voss-Tecklenburg. Weitere Vorrundengegner sind Spanien am 12. Juni in Valenciennes und Südafrika am 17. Juni in Montpellier.

Bei dem vierwöchigen Turnier will die junge DFB-Auswahl das EM-Debakel von 2017 vergessen machen und sich mindestens das Olympia-Ticket für Tokio sichern. Dafür muss der zweimalige Weltmeister bei der WM-Endrunde vom 7. Juni bis 7. Juli zu den drei besten europäischen Teams gehören. "Wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das bedeutet, dass wir mindestens ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale kommen müssen", sagte die Bundestrainerin. "Wenn wir das schaffen, wäre der erste große Schritt getan. Alles andere ist dann Mehrwert on top."

Sollte den DFB-Frauen der dritte WM-Triumph nach 2003 und 2007 gelingen, darf sich jede Spielerin über eine Rekordprämie von 75 000 Euro freuen. 65 000 Euro würde der Verband für den Titel zahlen. Für die erfolgreiche Olympia-Qualifikation käme ein Bonus von 10 000 Euro oben drauf, den es unabhängig von der Endplatzierung gibt.

Die gute Vorbereitung hat bei Voss-Tecklenburg die Zuversicht gestärkt, dass es weit gehen kann. Anders als bei der EM vor zwei Jahren, als schon im Viertelfinale gegen Dänemark das Aus kam und Steffi Jones danach ihren Job als Bundestrainerin verlor. "Wir haben eine unheimliche Qualität und Breite im Kader", sagte Voss-Tecklenburg. "Ich hoffe auf ein langes Turnier."

Kurz vor dem Start in das WM-Abenteuer nahm das Kribbeln bei den Spielerinnen und ihrer Trainerin zu. "Man spürt das jetzt, alle haben darauf hingearbeitet", schilderte Voss-Tecklenburg die Gefühlslage im Team. Allerdings weiß die 51-Jährige, dass die WM kein Selbstläufer wird. "Die Mannschaft muss in das Turnier hineinfinden. Wir haben 15 Spielerinnen dabei, die ihre erste Frauen-WM spielen. Wir wissen, was sie fußballerisch können, aber wir wissen nicht, ob sie das auch auf den Platz bringen", warnte sie vor zu hohen Erwartungen.

Die eigenen Ansprüche sind dennoch hoch. "Unser erstes Etappenziel ist es, möglichst als Gruppensieger weiterzukommen", sagte Popp. Die 28 Jahre alte Stürmerin vom Doublesieger VfL Wolfsburg gehört zu den wenigen Routiniers im 23-köpfigen Aufgebot. Beim Treffen in Frankfurt war zumindest die Stimmung im Team schon weltmeisterlich. "Wir freuen uns sehr. Alle hatten ein Strahlen im Gesicht", berichtete die zweimalige "Fußballerin des Jahres". Das soll möglichst bis zum 7. Juli so bleiben - dem Tag des Endspiels.