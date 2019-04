50 Punkte: Durant führt Golden State in die nächste Runde

Los Angeles Kevin Durant hat die Golden State Warriors in die zweite Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geführt. Dem 30-Jährigen gelangen beim 129:110-Erfolg bei den Los Angeles Clippers 50 Punkte - das ist ein neuer Playoff-Bestwert in seiner Laufbahn.

Der amtierende Meister startete in Spiel sechs schleppend. Es dauerte bis zum 24:23 durch Stephen Curry, ehe die Warriors vier Minuten vor dem Ende des ersten Viertels zum ersten Mal in Führung gingen. Bis zur Halbzeitpause hatte Durant bereits 38 Punkte erzielt. Im dritten Abschnitt hatte er dann häufiger das Auge für seine Mitspieler. Zwischenzeitlich führten die Warriors souverän mit 102:78. Los Angeles kämpfte sich zwar noch einmal heran, die Wende gelang den Hausherren aber nicht mehr. In der zweiten Runde trifft Golden State nun auf die Houston Rockets.