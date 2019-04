Mannheim Im Finale der Deutschen Eishockey Liga kämpfen die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München heute um die Führung in der Best-of-Seven-Serie. Nach zwei Duellen steht es 1:1, beide Mannschaften haben bisher ihre Auswärtspartien gewonnen. Nach einem hart erkämpften 3:0 am Samstag in München will Mannheim den Schwung nutzen. Der Titelverteidiger aus Bayern muss seine Chancenverwertung verbessern, um gegen starke Adler zu bestehen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder