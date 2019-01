NBA: Nowitzki mit Saisonbestleistung bei Dallas-Sieg

Dirk Nowitzki (r) erzielte 14 Punkte gegen die New York Knicks.

New York Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gefeiert. Die Texaner besiegten die letztplatzierten New York Knicks 114:90 (55:47).

Bei seinem vielleicht letzten Auftritt im New Yorker Madison Square Garden überzeugte der 40-jährige Würzburger mit einer neuen Saisonbestleistung von 14 Punkten. Maxi Kleber erzielte vier Punkte.

Youngster Dennis Smith Jr. (13 Punkte/10 Rebounds/15 Assists) verbuchte das zweite Triple-Double seiner jungen Karriere. Trotz des Erfolgs bleibt Dallas mit einer Bilanz von 23:27 weiter viertletzter in der Western Conference.

Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics konnten sich derweil mit 126:94 (63:59) gegen die Charlotte Hornets durchsetzen. Theis steuerte fünf Punkte und sieben Rebounds zum Heimsieg seines Teams bei. Boston (32:19) belegt weiter den fünften Platz im Osten.