Hamburg Der goldene WM-Traum ist beendet: Die deutschen Handballer haben einen packenden Halbfinal-Krimi am Abend gegen Norwegen mit 25:31 verloren. Damit hat das DHB-Team den Einzug in ihr erstes WM-Endspiel seit zwölf Jahren verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop wird nun am Sonntag gegen Frankreich im Spiel um Bronze antreten. Im Anschluss bestreiten Dänemark und Norwegen das Finale.

