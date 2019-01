Savchenko/Massot zu Comeback-Entscheidung: Nicht vor März

Die Eiskunstläufer Bruno Massot (l) und Aljona Savchenko sitzen am Rand der Eisbahn von Holiday on Ice.

Minsk Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot haben noch keine Entscheidung getroffen über ein Comeback und eine mögliche Fortsetzung der Karriere bis zu den Winterspielen 2022 in Peking.

"Wir wollen Holiday on Ice und die anderen Shows bis Ende Februar beenden", sagte die gebürtige Ukrainerin der Deutschen Presse-Agentur. "Nach den Spielen in Pyeongchang haben wir nicht die Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Wir wollen das jetzt erst einmal alles genießen. Wir werden sehen."

Nach dem Olympia-Gold und der "Jahrhundert-Kür" in Pyeongchang hatte das Duo eine Wettkampfpause und den Verzicht auf die am (heutigen) Mittwoch beginnenden Europameisterschaften in Minsk sowie die Welttitelkämpfe im März in Saitama/Japan verkündet. Auf die Frage, wie wahrscheinlich ein Comeback ist, versicherte Massot: "Wir wissen es wirklich nicht."