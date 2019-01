Kristina Vogel wird Botschafterin für Bahnrad-WM in Berlin

Berlin Die querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel wird Botschafterin der Bahnrad-Weltmeisterschaften 2020 in Berlin. "Ich bin mir sicher, dass Berlin alles dafür tun wird, dass die Titelkämpfe ein großer Erfolg werden und dass der Radsport in ganz Deutschland nachhaltig davon profitieren kann. Ich freue mich auf die Aufgabe", wird die 28-Jährige in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Die WM findet vom 26. Februar bis zum 1. März 2020 im Berliner Velodrom statt und ist quasi der letzte Bahnrad-Höhepunkt vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

