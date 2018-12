Dallas gewinnt ohne verletzten Nowitzki gegen Portland

Dallas Die Dallas Mavericks haben ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen NBA einen erneuten Heimsieg gefeiert. Die Texaner konnten sich mit 111:102 (60:45) gegen die Portland Trail Blazers durchsetzen.

Dallas-Jungstar Luka Doncic war mit 21 Punkten der erfolgreichste Werfer der Mavs, er holte zudem neun Rebounds. Der 26-jährige Maxi Kleber, der die letzten beiden Partien wegen einer Knieverletzung aussetzten musste, erzielte acht Punkte und holte fünf Rebounds. Portlands Damian Lillard war mit 33 Punkten der Topscorer.

Die Mavericks liegen mit einer Bilanz von zwölf Siegen und zehn Niederlagen auf dem zweiten Platz in der Southwest Division. Die Trail Blazers bleiben trotz der dritten Niederlage in Serie Dritter in der Northwest Division.