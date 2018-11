„Mit Wolfgang Wolf konnte man gut streiten“

. Steffen Baumgart schaffte mit dem VfL Wolfsburg Denkwürdiges. Im Sommer 1998, nachdem die Grün-Weißen gerade ihre erste Saison in der Fußball-Bundesliga überstanden hatten, kam der Angreifer von Hansa Rostock in die VW-Stadt. Mit ihm in der Sturmspitze schaffte der VfL in der folgenden Spielzeit...