Liverpool Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorerst die Tabellenführung übernommen. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Reds setzten sich zu Hause am Ende klar mit 4:1 gegen Aufsteiger Cardiff City durch. Mit 26 Punkten aus zehn Spielen egalisierte Liverpool den eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2008/09.

