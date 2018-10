Füchse Berlin erreichen souverän Halbfinale bei Club-WM in Doha

Doha (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat beim Super Globe locker das Halbfinale erreicht. Der mit einer Wildcard ausgestattete EHF-Pokalsieger gewann bei der inoffiziellen Club-WM in Doha 33:25 gegen ES Taubate aus Brasilien. Die Berliner treffen nun am Mittwoch entweder auf Gastgeber Al Sadd oder Ozeanienmeister Sydney University. Die besten Füchse-Schützen waren Christoph Reissky und Mijajlo Marsenic mit jeweils fünf Toren. Die Füchse streben ihren dritten Titel nach 2015 und 2016 an.