Moskau startet mit Höwedes - Sechs Wechsel bei Schalke

Moskau Benedikt Höwedes spielt erstmals in seiner Karriere gegen seinen ehemaligen Verein FC Schalke 04.

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger steht beim Champions-League-Spiel am Mittwoch in der Startelf von Lokomotive Moskau. Höwedes spielte zwischen 2007 und 2017 für den Fußball-Bundesligisten aus Gelsenkirchen und wechselte in diesem Sommer nach Moskau.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco nahm nach dem 1:0-Sieg gegen Mainz gleich sechs Änderungen vor. Unter anderem rückte Naldo nach zwei Spielen Pause wieder ins Team. Für ihn musste Matija Nastasic weichen. Der Ex-Fankfurter Omar Mascarell bestreitet sein ersten Spiel im Schalker Trikot von Beginn an.