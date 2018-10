Längste Durststrecke in zehn Jahren: Real 319 Minuten torlos

Das Star-Ensemble von Real Madrid durchlebt die längste Durststrecke in zehn Jahren. In drei Partien traf der spanische Fußball-Rekordmeister nicht ein einziges Mal das Tor.

Nach den jüngsten Patzern in der Liga und der 0:1-Pleite in der Champions League bei ZSKA Moskau habe das Team nun schon fünf Stunden und 19 Minuten torlos auf dem Platz gestanden, rechnete die Sportzeitung "Marca" knallhart vor.

"Nächster Schiffbruch", titelte das Blatt und stichelte, die Königlichen müssten endlich lernen, auch ohne den langjährigen Torjäger Cristiano Ronaldo Siege einzufahren. Denn seit dem Wechsel des Portugiesen zu Juventus Turin läuft es nicht mehr rund, die Torausbeute ist die schlechteste der letzten Dekade.

Chancen gab es sowohl in Moskau als auch beim 0:0-Lokalderby gegen Atlético Madrid am Wochenende reichlich. Aber mit dem Abschluss hapere es, wie Coach Julen Lopetegui offen zugab. Zudem unterlaufen selbst den Topstars folgenreiche Fehler: Die Niederlage in Moskau hatte ausgerechnet Toni Kroos durch einen Fehlpass verursacht.

Der frischgebackene Weltfußballer Luka Modrić räumte offen ein, dass Real nicht erwartet hatte, in Moskau Punkte zu verlieren. "Die Stimmung in der Kabine ist derzeit nicht die beste", sagte er.