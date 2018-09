Präsident Erdogan verfolgte EM-Vergabe an Berliner Fernseher

Istanbul - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees über den Austragungsort der Fußball-EM 2024 in Nyon am Fernseher in Berlin verfolgt. "Klar", antwortete ein Begleiter per Whatsapp auf die Frage, ob der Präsident zuschaue. Erdogan war für einen morgen beginnenden Staatsbesuch am Mittag in Berlin angekommen. Der DFB hatte in Nyon den Zuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union erhalten. Deutschland setzte sich gegen die Türkei durch.

