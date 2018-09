Berlin Mit großen Hoffnungen starten die beiden Fußball- Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund in die neue Champions- League-Saison. Vizemeister Schalke tritt im Auftaktspiel am Abend in Gelsenkirchen gegen den FC Porto an. Der BVB muss zeitgleich die vermeintlich leichtere Aufgabe beim belgischen Meister FC Brügge lösen. BVB-Trainer Lucien Favre muss allerdings auf die beiden Neuzugänge Thomas Delaney und Paco Alcàcer verzichten. Beide Profis fehlen wegen muskulärer Probleme.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder