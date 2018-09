Philadelphia Die Philadelphia Eagles haben zum Saisonauftakt in der amerikanischen Football-Liga NFL einen knappen Heimsieg gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich im Eröffnungsspiel gegen die Atlanta Falcons mit 18:12 durch. Proteste beim Abspielen der Nationalhymne blieben aus, der TV-Sender NBC zeigte den neuen "Just Do It"-Werbesport mit Colin Kaepernick, der zuletzt für heftige Diskussionen und Verluste der Nike-Aktie geführt hatte.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder