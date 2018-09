München Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Länderspiel nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland ein Unentschieden gegen Frankreich geholt. In der neuen Nations League trennten sich die DFB-Elf und der Weltmeister in München 0:0.

