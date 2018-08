Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open

Julia Görges trifft am Mittwoch bei den US Open auf die Russin Jekaterina Makarowa.

New York Deutsche Herren stehen am Mittwoch bei den US Open nicht mehr auf den Tennisplätzen. Dafür hat ein deutsches Damen-Trio schwierige, aber auch attraktive Aufgaben vor sich.

Die Zweitrunden-Gegnerinnen von Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria bei den US Open haben es in sich. Besonders Witthöft darf sich am Mittwoch aber auch auf einen großen Tennis-Auftritt in New York freuen.

Die Spiele der Deutschen:

JULIA GÖRGES (Bad Oldesloe) - JEKATERINA MAKAROWA (Russland) Nach zwei Niederlagen gelang Görges vergangene Woche beim WTA-Turnier in New Haven im Viertelfinale der erste Erfolg gegen die Linkshänderin. Die 30-jährige Makarowa war schon die Nummer acht der Welt und stand 2014 im Halbfinale der US Open.

CARINA WITTHÖFT (Wentorf bei Hamburg) - SERENA WILLIAMS (USA) Für die 23-jährige Witthöft ist es das erste Duell mit der 36 Jahre alten Williams, die sechs ihrer 23 Grand-Slam-Einzeltitel in New York holte. Nach ihrer Babypause ist sie schon wieder die Nummer 26 der Welt, Witthöft fiel nach einer enttäuschenden Saison aus den Top 100.

TATJANA MARIA (Bad Saulgau) - JELINA SWITOLINA (Ukraine) Schon fünfmal haben beide gegeneinander gespielt. Die 31-jährige Maria führt 3:2, nachdem sie die Weltranglisten-Siebte zuletzt in der ersten Runde im Wimbledon schlagen konnte. Die 23-jährige Switolina erreichte im vorigen Jahr das Achtelfinale in New York.

Ansonsten interessant:

Sollten SERENA und VENUS WILLIAMS ihre Partien gewinnen, würden die beiden Altmeisterinnen in der dritten Runde am Freitag im insgesamt 30. Schwestern-Duell aufeinandertreffen. Die Amerikaner schauen zudem auf das Match von Titelverteidigerin SLOANE STEPHENS gegen die ukrainische Qualifikantin ANHELINA KALININA. Bei den Herren spielt Vorjahressieger RAFAEL NADAL gegen den Kanadier VASEK POSPISIL, auch die Ex-Sieger JUAN MARTIN DEL POTRO, STAN WAWRINKA und ANDY MURRAY sind im Einsatz. MURRAY muss sich mit dem spanischen Veteran FERNANDO VERDASCO auseinandersetzen.