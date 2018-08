Beck holt Silber im Freiwasser: "Erholen, erholen, erholen"

Edinburgh Leonie Beck beschwert den deutschen Freiwasserschwimmern einen super EM-Start. Nur die Olympiasiegerin ist schneller. Bei der WM in Budapest 2017 hatte Bundestrainer Stefan Lurz noch Becks Zukunft im Freiwasser in Frage gestellt.

Für ausschweifenden Jubel hatte Leonie Beck nach ihrem Silber-Coup keine Kraft. Die 21 Jahre alte Freiwasserschwimmerin musste husten, nahm die Schwimmbrille ab und schnaufte erst einmal kräftig durch.

Beck schwamm im Loch Lomond eine Zeit von 56:17,8 Minuten und musste sich nur Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden geschlagen geben, die im Fünf-Kilometer-Rennen bei den European Championships nach 56:01,0 Minuten anschlug.

"Es war am Ende ziemlich hart, ganz schön anstrengend, aber zum Glück hat es gut funktioniert", sagte Beck und gab die Devise vor: "Jetzt muss ich mich erholen. Erholen, erholen, erholen."

Auf die Drittplatzierte Rachele Bruni aus Italien hatte Beck einen komfortablen Vorsprung von mehr als einer halben Minute. Für die Würzburgerin ist es die erste Medaille bei einem Saisonhöhepunkt im Freiwasser, für das deutsche Team ein starkes Signal nach dem WM-Debakel 2017. "Es ist sehr gut gelaufen. Es freut mich sehr, dass ich Zweite bin", sagte Beck.

Van Rouwendaal und Beck hatten sich schon recht früh im Rennen von der Konkurrenz abgesetzt. Zunächst hielt Beck im kühlen Wasser des schottischen Sees mit der starken Niederländerin sogar noch mit, musste dann aber abreißen lassen. "Nach der Boje ist sie weggeschwommen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht und sie nicht halten können", erklärte sie. Hinter ihr versuchten Bruni und ihre Landsfrau Arianna Bridi nochmal heranzukommen, doch Beck hielt sie auf Distanz. Lea Boy aus Elmshorn schwamm auf den zwölften Platz (58:04,0), die Essenerin Jeannette Spiwoks (58:24,5) belegte Rang 16.

Bei den Weltmeisterschaften in Budapest - den ersten seit 23 Jahren für die deutschen Freiwasserschwimmer ohne Medaille - waren bei Beck nach ihrem 24. Platz im Fünf-Kilometer-Rennen noch Tränen geflossen. Bundestrainer Stefan Lurz hatte in Bezug auf Beck gesagt: "Wenn jede kleine Entscheidung, die man treffen muss, gegen einen läuft, muss man sich am Ende des Jahres überlegen, ob Freiwasserschwimmen das Richtige ist." Im Loch Lomond war es das auf jeden Fall.