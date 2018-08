Bochum Dem 1. FC Köln ist ein Start nach Maß in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Der Erstliga-Absteiger gewann auswärts gegen den VfL Bochum mit 2:0. Beim Einstand von Markus Anfang als Kölner Trainer gingen die Gäste durch ein Eigentor des Bochumer Maxim Leitsch in Führung. Anschließend erhöhte Rafael Czichos. Kölns Verteidiger Jorge Meré wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

