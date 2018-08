RB Leipzig ohne Glanz in nächster Runde: 1:1 in Häcken

Göteborg RB Leipzig hat auf dem mühsamen Weg in die Europa League den Kurztrip nach Schweden ohne großen Glanz hinter sich gebracht. Der Tabellensechste der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga trennte sich vom BK Häcken mit 1:1 und schaffte dank des vorentscheidenden 4:0 im Hinspiel in Leipzig den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde.