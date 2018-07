Manager: Bundestrainer arbeitet an Analyse der Causa Özil

Berlin Joachim Löws Manager Harun Arslan hat bekräftigt, dass sich der Fußball-Bundestrainer in der Causa Mesut Özil zu Wort melden wird. "Das wird er auch machen - sobald er seine Analyse abgeschlossen und Konsequenzen entschieden hat", sagte Arslan der "Bild am Sonntag". Die Rassismus-Vorwürfe in Özils Erklärung gegen den Deutschen Fußball-Bund und dessen Präsidenten Reinhard Grindel könne er nicht nachvollziehen, betonte Arslan. "Herr Grindel mag in der Affäre Fehler gemacht haben, aber er ist kein Rassist."

