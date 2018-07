Miami Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer weiteren Niederlage beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Abend in Miami mit 2:3 gegen den englischen Champion Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Die erste Partie im Rahmen des International Champions Cups hatten die Bayern in Philadelphia mit 0:2 gegen Juventus Turin verloren.

