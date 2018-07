Muss in Hamburg bereits nach der ersten Runde die Koffer packen: Peter Gojowczyk. Foto: dpa

Hamburg Der zweite Turniertag in Hamburg begann aus deutscher Sicht mit einer Enttäuschung. Für Peter Gojowczyk war nach nicht einmal einer Stunde schon wieder Schluss.

Aus für Gojowczyk in Hamburg - Franzose Monfils weiter

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den German Open in Hamburg gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29 Jahre alte Münchner verlor gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 1:6, 2:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung.

Die Partie bei der mit 1,75 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung dauerte nur 52 Minuten. Gojowczyk ist nach Maximilian Marterer und Florian Mayer der dritte Deutsche, der in Hamburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst hat. Daniel Masur und Rudolf Molleker stehen dagegen in der nächsten Runde. Am Dienstag haben zudem noch Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff die Chance, das Achtelfinale zu erreichen.

Gojowczyk fand bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Centre Court nie zu seinem Spiel. Für die Nummer 44 der Welt war es bereits die dritte Erstrundenpleite in Serie. Seit seinem Finaleinzug in Genf Ende Mai läuft bei dem Bayern nicht mehr viel zusammen.

Einen starken Auftritt legte dagegen Publikumsliebling Gael Monfils hin. Der Franzose besiegte den Italiener Marco Cecchinato mit 6:4, 3:6, 6:4 und trifft jetzt im Achtelfinale auf Titelverteidiger Leonardo Mayer aus Argentinien. Cecchinato hatte in der vergangenen Woche noch das Turnier im kroatischen Umag gewonnen.