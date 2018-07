Liverpool verpflichtet Torwart Alisson von AS Rom

Liverpool Der Rekordtransfer des brasilianischen Torwarts Alisson von AS Rom zum FC Liverpool ist perfekt. Das teilte der Verein des deutschen Trainers Jürgen Klopp mit. "Er ist einer der besten Torhüter der Welt", sagte Klopp über den 25 Jahre alten Nationalkeeper. In Liverpool unterzeichnete Alisson einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt. Alisson wird wohl Loris Karius als Nummer eins ersetzen. Der deutsche Keeper war nach dem Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid in die Kritik geraten, weil er in Kiew zwei Gegentore verschuldet hatte.

