Einen Tag nach den Siegen von Frankreich und Belgien werden bei der WM in Russland die beiden weiteren Halbfinalisten ermittelt. Schweden, England, Gastgeber Russland und Kroatien kämpfen um die beiden verbliebenen Halbfinal-Tickets. In Samara treffen um 16.00 Uhr die Three Lions auf Schweden, in Sotschi stehen sich um 20.00 Uhr WM-Gastgeber Russland und die bislang stark aufspielenden Kroaten gegenüber.

