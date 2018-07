Novi Sad Die deutschen Basketballer haben in der Qualifikation für die WM 2019 in China im sechsten Spiel den sechsten Sieg gefeiert. Die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl gewann beim favorisierten Olympiazweiten Serbien mit 88:81 und sicherte sich in der abschließenden Begegnung der ersten Phase den Gruppensieg. Erfolgreichster deutscher Werfer in einem dramatischen Match in Novi Sad war NBA-Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks, der auf 21 Punkte kam.

