Russen feiern ausgelassen Einzug der Sbornaja ins WM-Viertelfinale

Moskau Mit Hupkonzerten, Autokorsos und Jubelrufen haben Zehntausende Russen das Zentrum von Moskau zur Fanmeile gemacht. Wenige Minuten nach dem Sieg von WM-Gastgeber Russland über Spanien strömten zahlreiche Fußballfans auf die Nikolskaja Straße unweit des Roten Platzes und feierten ausgelassen den Einzug ihrer Sbornaja in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Auch in der Provinz wurde Berichten zufolge ausgelassen gefeiert. In sozialen Netzwerken überschlugen sich Fans der Sbornaja mit Lob für die kämpferische Leistung gegen Mitfavorit Spanien.

