Verstappen gewinnt in Österreich - Vettel vor Hamilton

Spielberg Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1- Rennen in Österreich gewonnen. Der Niederländer kam bei seinem ersten Saisonsieg in Spielberg vor dem Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel ins Ziel. In der Fahrerwertung führt Vettel jetzt mit 146 Punkten einen Zähler vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.