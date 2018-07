VW-Chef glaubt an langfristigen Erfolg der DFB-Elf

Wolfsburg VW-Chef Herbert Diess bereut den Einstieg des Autobauers als neuer Generalsponsor des DFB auch nach dem WM-Scheitern der Nationalmannschaft nicht. "Dieses Engagement ist genau richtig, weil wir an den langfristigen Erfolg der Mannschaft glauben", sagte der 59-Jährige der "Bild am Sonntag". Volkswagen löst Mercedes Anfang 2019 als Top-Geldgeber des Deutschen Fußball-Bundes ab. Mithilfe der Nationalmannschaft will VW auch sein durch den Abgasskandal angekratztes Image aufpolieren.