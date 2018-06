Sebastian Vettel startet in Österreich von Platz drei.

Finne Bottas holt Pole in Spielberg - Vettel Dritter

Spielberg Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat wie im Vorjahr die Pole Position für den Großen Preis von Österreich erobert. Der Finne lag am Samstag in der Qualifikation in Spielberg vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

Dritter wurde Sebastian Vettel im Ferrari. Allerdings war die Position des Heppenheimers unter Vorbehalt, da die Rennkommissare gegen den viermaligen Weltmeister ermitteln. Er soll im zweiten Abschnitt Renault-Fahrer Carlos Sainz behindert haben.

Vor dem neunten von 21 Saisonrennen führt Titelverteidiger Hamilton vor Vettel. Seit dem Formel-1-Comeback der Strecke 2014 gewannen nur Mercedes-Piloten die bisherigen vier Grand Prix. Vettel wartet noch auf seinen ersten Erfolg in Spielberg.