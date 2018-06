Handball-WM 2019: Spielplan steht - Anwurfzeiten fehlen

Hamburg Die Gastgeber Deutschland und Dänemark haben die Grobplanung der Spiele bei der Handball-Weltmeisterschaft 2019 bekanntgegeben. Die Eröffnungspartie zwischen der DHB-Auswahl und Südkorea findet am 10. Januar in der Berliner Mercedes-Benz-Arena statt. Die weiteren deutschen Vorrundenspiele in Gruppe A werden ebenfalls in Berlin ausgetragen: 12. Januar gegen Brasilien, 14. Januar gegen Russland, 15. Januar gegen Titelverteidiger Frankreich und 17. Januar gegen Serbien. Die Anwurfzeiten werden später festgelegt.

