Nach dem frühen WM-Scheitern kehrt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft morgen aus Russland nach Deutschland zurück. Um 11.00 Uhr deutscher Zeit startet die Sondermaschine von Moskauer Flughafen Richtung Frankfurt, wo sie am frühen Nachmittag erwartet wird. Das teilte der DFB kurz nach dem 0:2 gegen Südkorea in Kasan mit. Noch am Abend ging es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team aus Kasan zurück ins Team-Quartier nach Watutinki vor den Toren Moskaus.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder