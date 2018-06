NBA-Finale: Golden State siegt zum Start gegen Cleveland

Oakland Die Golden State Warriors haben das Auftaktspiel in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen.

Der Titelverteidiger konnte sich im ersten Spiel der "Best of Seven"-Serie vor heimischer Kulisse gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers mit 124:114 (56:56, 107:107) nach Verlängerung durchsetzen.

Warriors-Superstar Stephen Curry war mit 29 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Team der Kalifornier. Kevin Durant (26 Punkte) und Klay Thompson (24 Punkte) verbuchten ebenfalls mehr als 20 Zähler im Spiel. Bei den Gästen zeigte LeBron James mit 51 Punkten eine Glanzleistung. Nur vier Spieler in der Geschichte der NBA konnten mehr Punkte in einem Finalspiel erzielen. Kevin Love kam auf 21 Punkte und holte 14 Rebounds in der Niederlage.

Das zweite Spiel der Finalserie wird am Sonntag ebenfalls im kalifornischen Oakland ausgetragen.