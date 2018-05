LeBron James führt Cleveland ins Entscheidungsspiel

Cleveland Basketball-Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers vor dem Playoff-Aus gerettet und für ein Entscheidungsspiel gegen die Boston Celtics im Kampf um das NBA-Finale gesorgt.

Der US-Amerikaner erzielte im sechsten Halbfinalspiel beim 109:99 (54:43)-Erfolg über den NBA-Rekordmeister 46 Punkte und glich damit die "Best-of-Seven"-Serie fast im Alleingang zum 3:3 aus. Spiel sieben steigt in Boston.

Bereits in den ersten beiden Vierteln war James nicht zu stoppen. Der 33-Jährige kam auf 25 Punkte und führte sein Team zu einer 54:43-Halbzeitführung. Auch nach dem Seitenwechsel war der Cavs-Kapitän immer zur Stelle, wenn die Celtics dank Terry Rozier (28 Punkte) und Jaylen Brown (27) wieder zurück im Spiel waren. So sorgte er beim Stand von 104:96 mit einem verwandelten Distanzwurf 1:40 Minute vor Schluss für die Entscheidung. "Ich hatte viel Spaß und fühle mich einfach gut", sagte James nach seiner Gala mit 46 Punkten, elf Rebounds und neun Assists.

Für den Ausnahmespieler war es in den diesjährigen Playoffs die siebte Partie, in der er mehr als 40 Punkte erzielte. Dies schaffte zuvor Basketball-Legende Michael Jordan von den Chicago Bulls 1989. Nur Jerry West (Los Angeles Lakers) kam 1965 auf acht Playoff-Begegnungen mit mehr als 40 Zählern. In Top-Form zeigte sich James zuletzt auch im entscheidenden Spiel sieben. Mit 34,9 Punkten im Schnitt und fünf Siegen in Serie besitzt er überragende Werte. "Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber klar ist: Ein siebtes Match ist einfach das Beste."