Boateng im DFB-Trainingscamp angekommen

Jérôme Boateng ist in Eppan angekommen. Foto: dpa

Eppan Bundestrainer Joachim Löw hat ab sofort im Trainingslager in Südtirol bis auf Champions-League-Finalist Toni Kroos den gesamten vorläufigen WM-Kader zusammen. Auch Jérôme Boateng reiste in Eppan an.

Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern München befindet sich allerdings nach einer Oberschenkelverletzung noch im Aufbautraining. Die letzten Meldungen der Ärzte seien nach einer Untersuchung von Boateng in München positiv gewesen, berichtete Teammanager Oliver Bierhoff.

Das Bayern-Quartett Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle hatte ebenso wie Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea noch zwei Tage mehr zur Erholung erhalten. Bierhoff trat in Eppan nochmals als Mahner auf: "Es wird die schwierigste WM, weil wir werden gejagt sein. Alle haben Spaß daran, uns ein Bein zu stellen", sagte der 50-Jährige. "Wir müssen die letzten Prozentpunkte rausholen."