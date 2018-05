Völklingen Bayernliga-Meister 1860 München hat das Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken 3:2 gewonnen. In Überzahl mussten die Löwen zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen, kamen durch den zweiten Treffer von Sascha Mölders am Ende aber dennoch zum wichtigen Auswärtssieg. Das Rückspiel am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 14.00 Uhr.

