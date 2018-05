München Der FC Bayern München hat nach dem abschließenden Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart die Meisterschale erhalten. Ligapräsident Reinhard Rauball überreichte die Trophäe um 17.39 Uhr in der Münchner Arena an den seit September verletzten Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer. Für den deutschen Rekordchampion war es die sechste Meisterschaft nacheinander und die 28. insgesamt. Den Titelgewinn hatten die Münchner bereits am 29. Spieltag perfekt gemacht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder