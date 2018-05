Marterer überrascht in München gegen Schwartzman

München Maximilian Marterer hat beim Tennisturnier in München einen überraschenden Achtelfinal-Erfolg gefeiert. Der Nürnberger schlug den Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 16 der Welt, mit 6:4, 6:2 und zog zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Viertelfinale eines ATP-Turniers ein.

Das war Marterer erstmals Anfang Februar in Sofia gelungen. Bei der Sandplatzveranstaltung trifft Marterer nun auf den Ungarn Marton Fucsovics. Dieser hatte sich mit 7:6 (7:5), 6:1 gegen den Italiener Marco Cecchinato durchgesetzt. Am Nachmittag steht das deutsche Duell von Philipp Kohlschreiber gegen Mischa Zverev an.