Jan-Lennard Struff hat es in München ins Viertelfinale geschafft. Foto: dpa

Davis-Cup-Profi Struff erreicht Viertelfinale in München

München Jan-Lennard Struff hat sich beim ATP-Turnier in München in das Viertelfinale gemüht. Der Tennisprofi aus Warstein besiegte den Stuttgarter Yannick Maden mit 6:3, 3:6, 6:3 und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Tennis-Jungstar Alexander Zverev und Yannick Hanfmann.

In seinem zweiten Match bei dem Sandplatz-Event in Bayern tat sich der Davis-Cup-Spieler schwer, ehe er nach 1:40 Stunden Spielzeit seinen Matchball verwandelte. Der 28-Jährige Struff hatte 2014 am Aumeisterweg das Halbfinale erreicht.

Damals gewann Martin Klizan überraschend den Titel bei den BMW Open; und auch dieses Jahr steht der slowakische Qualifikant bereits in der Runde der besten Acht. Er schlug im Achtelfinale den bosnischen Gael-Monfils-Bezwinger Mirza Basic mit 4:6, 6:3, 7:5.